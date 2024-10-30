Песков заявил, что планов по контактам Путина и Фицо нет

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Планов по контактам Владимира Путина и премьер-министра Словакии Роберта Фицо на данный момент нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

При этом официальный представитель Кремля отметил, что готовность и открытость Путина ко всем контактам сохраняется, это неоднократно подтверждал сам президент.

Ранее Фицо заявил о намерении посетить Москву в следующем году для участия в праздновании 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. По его словам, поездка в российскую столицу для участия в праздновании окончания Второй мировой войны и победы над фашизмом станет для него честью.