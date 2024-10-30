Песков назвал неприемлемым задержание российских журналистов в США

Фото: kremlin.ru

Задержание российских журналистов "Известий" в США, прибывших для освещения предстоящих президентских выборов, является неприемлемым и противоречит принципам свободы СМИ. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Подобное отношение к журналистам, конечно, не красит власти США, тем более после выполнения всех формальностей, процедур, получения всех разрешений на въезд", – подчеркнул официальный представитель Кремля.

В связи с этой ситуацией политик отметил, что Россия рассчитывает получить более подробную информацию.

Инцидент произошел в ночь на 29 октября. Съемочную группу газеты задержали в аэропорту Вашингтона. Местные правоохранительные органы изъяли у корреспондентов всю аппаратуру и средства связи, а также подвергли их многочасовому допросу.

В результате оператору группы В. Боровикову было отказано в пересечении границы, а его въездная виза была аннулирована по неким "административным причинам", вследствие чего журналиста выдворили из страны.

В свою очередь, остальную часть съемочной группы без каких-либо разъяснений и извинений пропустили на территорию Штатов и оформили аккредитацию как представителям СМИ с рядом ограничений.

Комментарий по этой ситуации дала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она заявила, что Россия расценивает произошедшее как очередное грубое нарушение Вашингтоном своих обязательств в сфере обеспечения свободы доступа к информации и плюрализма СМИ.