Захарова заявила, что Россия ответит на задержание журналистов РФ в аэропорту США

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Москва ответит на задержание в аэропорту Вашингтона российских журналистов МИЦ "Известия", которые направлялись освещать предстоящие президентские выборы в США. Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, опубликованном на сайте ведомства.

Инцидент произошел в ночь на 29 октября. Несмотря на наличие оформленных в соответствии с целями поездки разрешительных документов, подчеркнула дипломат, местные правоохранительные органы изъяли у российских журналистов всю аппаратуру и средства связи, а также подвергли их многочасовому допросу.

В результате оператору группы В. Боровикову было отказано в пересечении границы, а его въездная виза была аннулирована по неким "административным причинам", вследствие чего журналиста выдворили из страны. Кроме того, Захарова указала на то, что российскому посольству не позволили связаться с Боровиковым и оказать ему помощь. В свою очередь, остальную часть съемочной группы без каких-либо разъяснений и извинений пропустили на территорию Штатов и даже оформили аккредитацию как представителям СМИ с рядом ограничений.

"Расцениваем произошедшее как очередное грубое нарушение Вашингтоном своих обязательств в сфере обеспечения свободы доступа к информации и плюрализма СМИ. <...> Подобные действия в полной мере укладываются в логику объявленной действующей администрацией глобальной кампании против российских СМИ и журналистов", – сказала дипломат.

Захарова уточнила, что российские журналисты заранее уведомили американских властей о своих намерениях и получили официальное разрешение на выполнение редакционного задания.

В декабре прошлого года в Эстонии задержали экс-редактора "Спутник медиа" Аллана Хантсома, на что также отреагировала Захарова. Она назвала подобные действия проявлением цинизма властей республики, которые пытаются выслужиться перед своими западными кураторами посредством тотальной "зачистки" инакомыслия и разжигания русофобских настроений.

Таллин подозревал Хантсома в разведывательной деятельности, якобы направленной против Эстонии, а также в поддержании связей с РФ, уточнила дипломат. Дипломат уверена, что власти республики пытаются таким образом свести счеты с активистами, которые продолжают надеяться на возобновление отношений между Россией и Эстонией.