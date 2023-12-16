В МИД РФ назвали проявлением цинизма задержание экс-редактора "Спутник медиа" в Эстонии

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Задержание экс-редактора "Спутник медиа" Аллана Хантсома в Эстонии является проявлением цинизма властей республики, заявила официальный представитель министерства иностранных дел России Мария Захарова. Ее комментарий был размещен на портале ведомства.

В сообщении отмечается, что журналиста заключили под стражу на два месяца.

"Налицо стремление Таллина выслужиться перед своими западными кураторами посредством тотальной "зачистки" инакомыслия и разжигания русофобских настроений", – говорится в публикации.

Таллин подозревает Хантсома в разведывательной деятельности, якобы направленной против Эстонии, а также в поддержании связей с РФ, уточнила Захарова. Дипломат уверена, что власти республики пытаются таким образом свести счеты с активистами, которые продолжают надеяться на возобновление отношений между Россией и Эстонией.

Недавно в Таллине сотрудники полиции попытались отобрать у туристов вязаные шапки бело-сине-красного цвета, перепутав флаги России и Словакии.

Шапки туристов привлекли внимание правоохранителей, поскольку в Эстонии запрещено использование так называемой "враждебной символики". Однако в ходе разговора выяснилось, что на головных уборах туристов был обозначен флаг Словакии, а не России, в связи с чем полицейские отпустили мужчину и женщину.



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