13:46Политика
Песков заявил, что кабмин РФ блестяще вышел из всех кризисных ситуаций
Фото: Москва 24/Роман Балаев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский кабинет министров успешно справляется с поставленными перед страной вызовами. Об этом сообщает "Газета.ру".
"Президент неоднократно давал оценку работе правительства – и она всегда была положительной", – заявил представитель Кремля.
Песков напомнил, что правительству приходится последние три года работать в "чрезвычайно тяжелых условиях" – сначала в период пандемии коронавируса, а затем в ситуации конфликта на Украине и "прокси-войны" с Западом, из которой удалось "выйти блестяще".
По словам представителя Кремля, потенциал страны остается хорошим, а перспективы – положительными.
Ранее гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров сообщил, что деятельность правительства соответствует ожиданиям 51% россиян.
Еще 16% респондентов заявили, что работа российского правительства превзошла ожидания, 25% отметили, что ожидали большего, и 8% затруднились ответить на соответствующий вопрос.
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