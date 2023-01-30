Песков заявил, что кабмин РФ блестяще вышел из всех кризисных ситуаций

Фото: Москва 24/Роман Балаев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российский кабинет министров успешно справляется с поставленными перед страной вызовами. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Президент неоднократно давал оценку работе правительства – и она всегда была положительной", – заявил представитель Кремля.

Песков напомнил, что правительству приходится последние три года работать в "чрезвычайно тяжелых условиях" – сначала в период пандемии коронавируса, а затем в ситуации конфликта на Украине и "прокси-войны" с Западом, из которой удалось "выйти блестяще".

По словам представителя Кремля, потенциал страны остается хорошим, а перспективы – положительными.

Ранее гендиректор ВЦИОМ Валерий Федоров сообщил, что деятельность правительства соответствует ожиданиям 51% россиян.

Еще 16% респондентов заявили, что работа российского правительства превзошла ожидания, 25% отметили, что ожидали большего, и 8% затруднились ответить на соответствующий вопрос.

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