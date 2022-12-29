В России повысили порог покупки ювелирных изделий без паспорта

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Владимир Путин подписал закон, согласно которому в России повышается порог стоимости ювелирных изделий до превышения которого гражданам не требуется предъявлять паспорт при покупке. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

Таким образом, идентификация теперь потребуется только при покупке изделий из драгоценных металлов и камней на сумму больше 60 тысяч рублей, если расплачиваться наличными, и больше 400 тысяч рублей, если платить банковской картой. Ранее эти показатели находились уровне 40 и 200 тысяч рублей соответственно.

При этом продавцы по-прежнему имеют право запросить паспорт, даже если пороговая сумма не достигнута, например, в случае подозрений, что покупка может совершаться для легализации преступных доходов.

Ранее управляющий партнер Sokolov Артем Соколов рассказал о предпочтениях россиян в драгоценностях. Так, по его словам, в Москве и Санкт-Петербурге наиболее популярно белое золото, а в регионах – красное.



Ещё больше новостей – в телеграм-канале «Москва 24». Подписывайтесь!