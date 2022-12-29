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20:57

Культура

Музыка Артемьева стала символом целой эпохи – Путин

Фото: Агентство "Москва"/Кирилл Зыков

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким композитора Эдуарда Артемьева, который ушел из жизни в четверг, 29 декабря. Обращение президента опубликовано на сайте Кремля.

"Его музыка связала многие поколения, стала символом, без преувеличения, целой исторической эпохи. <...> Удивительные, искренние и проникновенные мелодии Эдуарда Артемьева навсегда останутся с нами", – сказал президент.

Он отметил талант Артемьева, а также преданность делу. Путь композитора в искусстве он назвал очень личным и особым.

Советский и российский композитор Эдуард Артемьев скончался 29 декабря в возрасте 85 лет. В начале месяца он был госпитализирован с коронавирусом.

Широкую известность Артемьеву принесла работа в кино. Он написал музыку для более чем 150 фильмов. Среди них – "Солярис" и "Сталкер" Андрея Тарковского, "Утомленные солнцем" и "Сибирский цирюльник" Никиты Михалкова, а также "Ближний круг" Андрея Кончаловского.

Умер композитор Эдуард Артемьев

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