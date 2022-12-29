Путин проведет переговоры с Си Цзиньпином 30 декабря

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В пятницу, 30 декабря, Владимир Путин проведет переговоры с главой КНР Си Цзиньпином по видео-конференц-связи, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает RT.

"Мы готовим общение президента Путина и председателя Си, которое состоится завтра в первой половине дня по Москве. Это будет ВКС, между двумя главами государств есть закрытая связь", – сказал он.

По словам Пескова, приветственная часть переговоров будет публичной, в то время как дальнейший диалог пройдет в закрытом режиме. Песков уточнил, что он, в частности, будет посвящен двусторонним отношениям и росту товарооборота между РФ и Китаем.

"Конечно, очень важным будет обмен мнениями по наиболее острым региональным проблемам, которые есть и те, которые ближе к нам, к России, есть и те, которые ближе к Китаю", – добавил Песков.

Ранее Си Цзиньпин заявил, что затягивание украинского конфликта не отвечает интересам сторон. Также он выразил поддержку странам Европы в стремлении к формированию стратегической независимости.

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