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Россия и Китай работают над возобновлением наземного пассажирского сообщения между странами, сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу генконсульства РФ в Харбине.

"Действительно, центральными китайскими властями было объявлено о значительном послаблении противоэпидемических ограничений, в том числе возобновлении допандемийного уровня работы пассажирского и грузового сообщения на пунктах пропуска", – сказали в генконсульстве.

Процесс будет поэтапным. В начале 2023 года должен быть отменен карантин для въезжающих из-за границы, далее изменятся правила нахождения на территории Китая для водителей из России. Только затем будет возобновлено пассажирское сообщение, возможно, с начала в тестовом режиме.

В дипмиссии заявили, что вопросы возобновления сообщения прорабатываются приграничными региональными китайскими властями.

Ранее сообщалось, что власти КНР собираются отменить карантин для прибывающих в страну с 8 января. При этом в стране снова наблюдается ухудшение эпидемиологической ситуации.

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