Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко

Владимир Путин примет участие в церемонии подъема военно-морского флага на кораблях, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Пресс-секретарь отметил, что новые корабли вступят на службу в ВМФ России.

"Сегодня он примет участие посредством видеоконференции в церемонии подъема военно-морского флага на кораблях, которые поступают в состав Военно-морского флота России", – сказал Песков.

По словам Пескова, спуск атомного подводного крейсера "Император Александр III" будет отдельной церемонией.

Песков заявил по проведении большой церемонии, в рамках которой министр обороны России Сергея Шойгу представит свой доклад. Также доклад представит командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц.

Ранее Владимир Путин по видеосвязи запустил завод "Титан-Полимер" в Псковской области. Президент выразил благодарность всем работникам завода. Завод по изготовлению ПЭТФ-гранул (полиэтилентерефталата) является одним из якорных резидентов особой экономической зоны "Моглино".

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