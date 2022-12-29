13:22Общество
Путин примет участие в церемонии подъема военно-морского флага на кораблях
Фото: ТАСС/Сергей Мальгавко
Владимир Путин примет участие в церемонии подъема военно-морского флага на кораблях, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Пресс-секретарь отметил, что новые корабли вступят на службу в ВМФ России.
"Сегодня он примет участие посредством видеоконференции в церемонии подъема военно-морского флага на кораблях, которые поступают в состав Военно-морского флота России", – сказал Песков.
По словам Пескова, спуск атомного подводного крейсера "Император Александр III" будет отдельной церемонией.
Песков заявил по проведении большой церемонии, в рамках которой министр обороны России Сергея Шойгу представит свой доклад. Также доклад представит командующий Тихоокеанским флотом Сергей Авакянц.
Ранее Владимир Путин по видеосвязи запустил завод "Титан-Полимер" в Псковской области. Президент выразил благодарность всем работникам завода. Завод по изготовлению ПЭТФ-гранул (полиэтилентерефталата) является одним из якорных резидентов особой экономической зоны "Моглино".
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