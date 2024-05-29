Путин подписал закон о запрете списания долгов с пенсий и доплат инвалидов

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Владимир Путин подписал закон, положениями которого запрещается списывать долги с пенсий и доплат инвалидов. Соответствующий документ опубликован на портале правовой информации.

Документом расширяется перечень доходов, которые не могут быть использованы для погашения задолженностей. Теперь к таким относятся социальные пенсии по инвалидности, федеральные и региональные социальные доплаты к пенсии детей-инвалидов, а также пенсии недееспособных инвалидов. Помимо этого, списывать долги запрещается с пенсий по потере кормильца, начисленных из федерального бюджета.

Закон вступит в юридическую силу через 10 дней после его официальной публикации.

Ранее стало известно, что в июне россияне, которым исполнилось 80 лет, получат пенсионные выплаты, повышенные в два раза. В этом году размер фиксированной выплаты к пенсии без повышения составляет 8 134,88 рубля, после 80 лет он повышается до 16 269,76 рубля. Повышенную пенсию выплачивают в следующем месяце после того, как гражданину исполнилось 80 лет.

