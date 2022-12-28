Поездка Путина в Псков отменена из-за нелетной погоды – Песков

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин не сможет отправиться в Псков в среду, 28 декабря, из-за нелетной погоды, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает RT.

"По полетным условиям это не представляется возможным", – сказал он.

По словам представителя Кремля, Путин примет участие в запуске производства на заводе "Титан-Полимер" в Псковской области по видеосвязи. Песков уточнил, что в настоящее время глава государства находится в Санкт-Петербурге.

Ранее Песков сообщил, что Путин в этом году не планирует принять участие в итоговом заседании российского кабмина. По его словам, в последнее время президент и так очень часто контактирует с членами правительства и премьер-министром, поэтому необходимости в его участии в мероприятии нет.

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