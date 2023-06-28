Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

17:02

Политика

Путин провел встречу с Кадыровым

Фото: kremlin.ru

Во вторник, 27 июня, Владимир Путин провел встречу с главой Чечни Рамзаном Кадыровым. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Кадыров в своем телеграм-канале опубликовал пост, к которому приложил снимок, сделанный в компании президента. В публикации глава Чечни рассказал, что накануне встретился с Путиным и обсудил с ним развитие региона.

"Я доложил о социально-экономической обстановке в Чеченской Республике. Мы также обсудили перспективные планы и достижения региона", – написал он.

Глава Чечни также отметил, что президент в ходе встречи передал поздравления всем мусульманам с Курбан-байрамом, отдельно выделив, бойцов, находящихся в зоне СВО.

Ранее Кадыров сообщал, что бойцы чеченских подразделений 26 июня предотвратили попытку украинской диверсионно-разведывательной группы прорваться в направлении двух сел Белгородской области.

Читайте также

властьполитика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика