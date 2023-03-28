Путин заявил, что вся страна переживает из-за гибели самарских военных в Макеевке 1 января

Фото: ТАСС/Валентин Спринчак

Вся Россия переживает в связи с гибелью самарских военных в Макеевке при обстреле ВСУ 1 января 2023 года, заявил Владимир Путин в ходе встречи с губернатором Самарской области Дмитрием Азаровым.

"Вся страна переживает", – приводит ТАСС его слова.

В ходе совещания глава области назвал произошедшее "тяжелым ударом и испытанием для всего региона".

Азаров также поблагодарил Минобороны РФ за помощь в доставке пострадавших в родной регион, а также в специализированные госпитали Санкт-Петербурга и Москвы.

В ночь на 1 января ВСУ нанесли удар шестью снарядами РСЗО HIMARS по пункту временной дислокации одной из российских военных частей в районе Макеевки. Пусковая установка, из которой украинская сторона вела обстрел, была уничтожена ответным огнем ВС РФ.

В результате произошедшего погибли 89 военнослужащих.



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