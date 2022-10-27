Путин: западные компании продают бизнес в РФ, а на ухо шепчут о скором возвращении

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Зарубежные компании продают свои российские активы, одновременно обсуждая планы скорого возвращения, заявил Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

"На ухо шепчут: "Мы ненадолго уходим, мы скоро вернемся", но а как продают за один доллар там многомиллиардное имущество, почему? Менеджменту продают, это что такое? Значит, договоренность с менеджментом есть, что вернутся, а как иначе", – сказал он.

По словам президента, компании не могут делать такие подарки конкретным физическим лицам. Также Путин отметил, что российские компании успешно замещают нишу ушедших иностранных конкурентов по большинству направлений.

Ранее Путин заявил, что российские власти намерены продлить режим отмены плановых проверок бизнеса на 2023 год.

По его словам, российское руководство приняло решение отреагировать на санкционное давление и другие кризисные явления сокращением количества проверок и ликвидацией излишнего государственного регулирования.

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