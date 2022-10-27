Отмену плановых проверок бизнеса продлят в РФ на 2023 год

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Российские власти намерены продлить режим отмены плановых проверок бизнеса на 2023 год, заявил Владимир Путин на пленарном заседании международного дискуссионного клуба "Валдай".

По его словам, российское руководство приняло решение отреагировать на санкционное давление и другие кризисные явления сокращением количества проверок и ликвидацией излишнего государственного регулирования.

"Вы знаете, что плановые проверки прекращены не только для малого, среднего бизнеса, но и для крупного бизнеса. Мы продлим, если этого не говорили еще, я скажу сейчас, мы продлим этот режим и на 2023 год", – заявил президент.

Ранее Путин заявил, что в России необходимо навсегда отказаться от большинства проверок бизнеса, за исключением случаев, когда деятельность компаний связана с рисками причинения вреда.

По его словам, после введения моратория число плановых проверок компаний снизилось в шесть раз.

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