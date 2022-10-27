Песков прокомментировал распространение статуса иноагента на уехавших из РФ с началом СВО

Фото: kremlin.ru

Мнение, высказанное сенатором Андреем Климовым о том, что покинувшие Россию после начала специальной военной операции на Украине могут быть объявлены иноагентами, выглядит как частное. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Это, по всей видимости, высказано частное мнение", – цитирует представителя Кремля "Газета.ру".

Как уточнил Песков, в Кремле не располагают информацией о трактовках закона в отношении его применения, а также не имеют позиции по данному вопросу.

До этого глава временной комиссии Совфеда по защите госсуверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела РФ Андрей Климов сообщил, что покинувшие после начала СВО страну россияне могут подпасть под действие закона об иноагентах. Он заявил, что выезд человека за рубеж может говорить об иностранном влиянии на него.

Ранее сообщалось, что примерно 200 тысяч человек въехали в Казахстан после объявления частичной мобилизации в России. Трое из них пересекли границу незаконно, еще семеро были депортированы.

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