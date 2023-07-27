РФ и КНДР имеют общую решимость противостоять политике Запада – Путин

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин поздравил высшего руководителя КНДР Ким Чен Ына с годовщиной окончания Корейской войны. Соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

"Примите искренние поздравления по случаю 70-летия победы корейского народа в Отечественной освободительной войне", – отмечается в тексте поздравления.

В поздравительной телеграмме президент России указал, что во время жестоких сражений 1950–1953 годов воины Корейской народной армии под руководством Ким Ир Сена преодолели все испытания и проявили героизм. Эти войны отстояли свободу и независимость своей родины.

Путин подчеркнул, что значимый вклад в ликвидации противника внесли советские военнослужащие, включая летчиков, которые совершили десятки тысяч боевых вылетов.

Глава российского государства добавил: "Исторический опыт боевого братства имеет непреходящую ценность". Кроме того, данный опыт послужил серьезной опорой для развития отношений между Россией и Корейской Народно-Демократической Республикой как в политике, так и в экономике и сфере безопасности.

Путин считает, что в настоящее время государствам необходимо беречь и приумножать традиции дружбы, добрососедства и взаимовыручки.

Президент России заявил, что поддержка спецоперации на Украине, которую оказывает КНДР, а также ее солидарность с РФ в главных вопросах международной политики обозначают общую заинтересованность в противостоянии политике стран Запада. В настоящее время политики коллективного Запада препятствует установлению мировой справедливости, которая основана на приоритете международного права, неделимости безопасности, а также уважении суверенитета и национальных интересов стран.

В заключении Путин пожелал Ким Чен Ыну крепкого здоровья и успехов в ответственной деятельности на благо дружественного корейского народа.

Ранее сообщалось, что армии РФ и КНДР должны противостоять "разбойнической стратегии мирового господства" США, этого требуют изменения в международной военно-политической ситуации.

Отмечалось, что армии двух стран должны укреплять сотрудничество и взаимодействие на принципах охраны интересов государства и защиты государственной власти.