Песков назвал разговор Си Цзиньпина и Зеленского суверенным делом КНР и Украины

Фото: 123RF/corund

Разговор председателя КНР Си Цзиньпина и президента Украины Владимира Зеленского является суверенным делом исключительно двух государств. Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, отказавшись оценивать состоявшуюся беседу лидеров двух стран.

Песков пояснил, что РФ готова оценивать события, которые так или иначе могут поспособствовать завершению украинского конфликта.

"А что касается самого факта общения – это суверенное дело каждой из этих стран и абсолютно вопрос их двустороннего диалога", – сказал представитель Кремля.

Вместе с тем пресс-секретарь российского лидера сообщил, что на встрече с Владимиром Путиным Си Цзиньпин не обсуждал вопрос восстановления территориальной целостности Украины в границах 1991 года.

Песков также добавил, что в ближайшее время контактов между президентом РФ и председателем КНР не ожидается.

Разговор Си Цзиньпина и Зеленского состоялся накануне. Политики обсудили по телефону украинский конфликт. В разговоре китайский лидер обратил внимание, что Китай будет способствовать началу переговорного процесса по Украине.

