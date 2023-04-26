Захарова прокомментировала телефонный разговор Си Цзиньпина с Зеленским

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РФ заметила готовность Китая прилагать усилия для налаживания переговорного процесса. Москва также наблюдает созвучие подходов России с положениями опубликованного КНР 24 февраля соответствующего документа по урегулированию конфликта, передает сайт МИД со ссылкой на комментарий представителя ведомства Марии Захаровой.

"Вместе с тем полагаем, что проблема заключается не в недостатке хороших планов. Пока киевский режим демонстрирует неприятие любых здравых инициатив, направленных на политико-дипломатическое урегулирование украинского кризиса, а эвентуальное согласие на переговоры обуславливает ультиматумами с заведомо нереалистичными требованиями", – заявила дипломат.

По словам Захаровой, власти украинской стороны и ее западные союзники уже показывали свои возможности по пресечению мирных действий. Дипломат напомнила, что Запад признался в затягивании времени с помощью Минских соглашений. Весной прошлого года почти что готовые мирные договоренности были внезапно отвергнуты Киевом, заявила представитель МИД.

Украинский президент Владимир Зеленский, подчеркнула Захарова, запретил на законодательном уровне организацию каких-либо переговоров с Владимиром Путиным. Исходя из этого, все призывы в сторону мира Украина не воспримет, считает дипломат.

Ранее стало известно, что председатель КНР Си Цзиньпин провел телефонный разговор с Зеленским. Китайский лидер заявил, что республика посодействует скорейшему прекращению огня на территории Украины.