Путин обсудил с Совбезом внутренние дела и вопросы границы континентального шельфа

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ обсудил вопросы внутренних дел, а также внешней границы континентального шельфа страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В совещании принимали участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, главы МВД и Минобороны, руководители спецслужб и другие.

Отмечается, что с докладом по внутренней повестке выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.

Предыдущая встреча главы государства с членами Совбеза состоялась 20 января. В ходе нее обсуждался ход спецоперации на Украине. Кроме того, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинформировал участников о недавнем посещении им штаба операции.



Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза

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