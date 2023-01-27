15:08Политика
Путин обсудил с Совбезом внутренние дела и вопросы границы континентального шельфа
Фото: kremlin.ru
Владимир Путин на совещании с постоянными членами Совбеза РФ обсудил вопросы внутренних дел, а также внешней границы континентального шельфа страны. Об этом сообщается на сайте Кремля.
В совещании принимали участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, спикер Совфеда Валентина Матвиенко, глава администрации президента Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, главы МВД и Минобороны, руководители спецслужб и другие.
Отмечается, что с докладом по внутренней повестке выступила вице-премьер РФ Татьяна Голикова.
Предыдущая встреча главы государства с членами Совбеза состоялась 20 января. В ходе нее обсуждался ход спецоперации на Украине. Кроме того, глава Минобороны РФ Сергей Шойгу проинформировал участников о недавнем посещении им штаба операции.
Путин провел оперативное совещание с постоянными членами Совбеза
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