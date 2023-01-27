Путин поручил уточнить определение цен на нефть при налогообложении топливных компаний

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Владимир Путин до 1 марта 2023 года поручил разъяснить механизм определения цен на нефть и нефтяные продукты при налогообложении компаний, работающих в данной сфере. Это следует из перечня поручений по итогам совещания с членами правительства, размещенного на официальном сайте Кремля.

В документе поясняется, что подобная мера позволит снизить уровень воздействия санкций на российский бюджет.

Ответственным за исполнение поручения президента РФ назначен председатель российского кабмина Михаил Мишустин. По итогам проделанной работы Путин ожидает доклад.

Ранее стало известно, что топливные компании начнут осуществлять контроль за контрагентами для исключения рисков перепродажи российской нефти по ценовому потолку Запада. Проект планируют согласовать с правительством в ближайшее время. В случае обнаружения нарушений компании должны будут уведомить ФСТ и министерство энергетики в течение пяти дней.

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