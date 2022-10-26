Песков анонсировал выступление Путина на заседании спецслужб СНГ

Фото: Агентство "Москва"/Игорь Иванко

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил об участии Владимира Путина на заседании спецслужб СНГ. Об этом сообщает RT.

Российский лидер выступит перед главами делегаций в ходе заседания Совета руководителей органов безопасности и спецслужб СНГ. К содружеству относятся РФ, Белоруссия, Узбекистан, Таджикистан, Азербайджан, Армения, Казахстан, Киргизия, Туркменистан и Молдова.

Кроме того, на 26 октября у Владимира Путина запланировано оперативное совещание Совета безопасности РФ. Песков уточнил, что его планируется провести во второй половине дня.

Ранее пресс-секретарь президента России объяснил, почему глава государства не поздравил нового премьер-министра Великобритании Риши Сунака со вступлением в должность. Представитель Кремля отметил, что речь идет о недружественной стране.

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