Песков заявил, что у Путина не планируется телефонных разговоров с западными лидерами

Фото: kremlin.ru

У Владимира Путина в ближайшее время нет запланированных телефонных разговоров с западными лидерами, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Нет", – отметил представитель Кремля в ответ на вопрос, будет ли глава государства общаться с президентом США Джо Байденом, канцлером Германии Олафом Шольцем и другими лидерами по аналогии с телефонными разговорами, которые ранее провел глава Минобороны РФ Сергей Шойгу с зарубежными коллегами.

Песков также подтвердил отсутствие планов по проведению телефонного разговора с президентом Франции Эммануэлем Макроном.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу провел телефонные разговоры с главами оборонных ведомств Великобритании, Франции и Турции. Темой бесед стала, в частности, угроза применения Украиной "грязной бомбы".

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