Путин рассказал об особом месте казаков в истории России

Фото: РИА Новости/POOL/Александр Щербак

Владимир Путин отметил особое место казаков в истории России и подчеркнул, что они всегда оставались на передовой. Об этом президент рассказал на встрече с матерями участников специальной военной операции.

"Ну это, повторю еще раз, – особая каста, и в истории России они занимают особое место, всегда были слаженными людьми, всегда были на боевом посту и всегда были впереди, это совершенно очевидные вещи", – заявил глава государства.

Путин подчеркнул, что основной задачей казаков всегда была защита рубежей страны.

Также президент России напомнил, что казаки сумели пересесть с коней на автомобили и "пользуются этим успешно".

Ранее Владимир Путин заявил, что происходящие сейчас мировые события являются путем к внутреннему очищению страны. Президент добавил, что в предыдущие годы Россия жила "на чужой поляне".

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