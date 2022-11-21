Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Бизнесмен Олег Дерипаска предупредил Россию об опасности оказаться на обочине истории. Об этом он написал в своем телеграм-канале.

Предприниматель призвал страну развивать собственные транспортные коридоры, строить свою расчетную систему, диверсифицировать и кредитовать внешнюю торговлю.

"Если мы сами не начнем делать это, то такими темпами в буквальном смысле окажемся на обочине истории", – написал Дерипаска.

Бизнесмен отметил, что Европа воспользовалась ситуацией для усиления своих позиций в Центральной Азии.

"Конкуренция – вещь хорошая, особенно когда речь идет о влиянии, инвестициях, и наверняка пойдет на пользу центральноазиатским республикам. Возможно, увидим более высокие темпы роста, увеличение доходов населения, больше свобод и верховенства права", – подчеркнул он.

В октябре Олег Дерипаска заявил, что кризисную ситуацию в российской экономике невозможно разрешить без ослабления национальной валюты. По мнению предпринимателя, ключевая ставка ЦБ должна быть снижена хотя бы до уровня 5%. В противном случае, считает Дерипаска, вероятны серьезные проблемы с занятостью и доходами населения.

Бизнесмен выразил опасение, что предприниматели и граждане страны не будут в сложившейся ситуации брать дорогие кредиты. Кроме того, на текущих условиях сложно привлечь иностранных инвесторов, в том числе из дружественных стран.

Он также заявил, что импортозамещение и создание альтернативных экспортных и импортных каналов, а также развитие логистики и переработки окажутся бесполезными, если в РФ сохранится высокий уровень стоимости долга.

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