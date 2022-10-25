Песков прокомментировал возможность обмена директора завода "Мотор Сич"

Фото: kremlin.ru

Представитель Кремля Дмитрий Песков оценил инициативу обменять директора завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на бойцов ВСУ, сообщает "Газета.ру".

"Мы не занимаемся вопросами обменов, и, насколько мы знаем, вопросами обменов не занимается Подоляк (советник главы офиса украинского президента Михаил Подоляк. – Прим. ред.). Оставим эту работу тем, кто этим занимается", – заявил Песков.

Ранее советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк не исключил обмена главы компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на украинских военнопленных. Такую возможность он допустил в беседе с телеканалом "Настоящее время" (признан в РФ СМИ-иноагентом).

Вячеслав Богуслаев был задержан в Запорожье 23 октября. Вместе с ним задержали и начальника департамента внешнеэкономической деятельности завода. Им предъявили обвинение в коллаборационизме и работе на РФ. Согласно записям телефонных разговоров, которые предоставила СБУ, директор "Мотор Сича" продолжал поставлять Москве двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам.



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