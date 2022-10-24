СБУ опубликовала записи разговоров Богуслаева, якобы подтверждающие его работу на РФ

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Служба безопасности Украины (СБУ) опубликовала записи телефонных разговоров директора завода "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева, которые якобы подтверждают его работу на Россию. Об этом говорится в сообщении СБУ в телеграм-канале.

"Должностное лицо, ранее неоднократно избиравшееся народным депутатом от "Партии регионов", продолжало поставлять двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам", – говорится в сообщении.

Ранее председатель движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов сообщил о том, что украинские силовики задержали Богуслаева в Запорожской области. Вместе с ним задержали начальника департамента внешнеэкономической деятельности завода. Сообщалось, что их обвиняют в коллаборационизме и работе на РФ.

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