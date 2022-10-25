Подоляк не исключил обмена главы компании "Мотор Сич" на украинских военнопленных

Фото: ТАСС/Марина Лысцева

Советник главы офиса президента Украины Михаил Подоляк не исключил обмена главы компании "Мотор Сич" Вячеслава Богуслаева на украинских военнопленных.

В эфире телеканала "Настоящее время" (признан в РФ СМИ-иноагентом) у него просили оценить возможность обмена Богуслаева. Подоляк ответил, что в обменный список могут попасть "и эти субъекты".

Богуслаева задержали в Запорожской области 23 октября. Вместе с ним был задержан и начальник департамента внешнеэкономической деятельности предприятия. Их обвинили в коллаборационизме и работе на Россию.

Позже Служба безопасности Украины опубликовала записи телефонных разговоров Богуслаева, которые якобы подтверждают его работу на Россию. Отмечалось, что директор "Мотор Сича" продолжал поставлять Москве двигатели и другие запчасти к российским ударным вертолетам.



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