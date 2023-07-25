Владимир Путин поздравил сотрудников следственных органов с профессиональным праздником

Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин поздравил сотрудников и ветеранов следственных органов с профессиональным праздником. Видеообращение главы государства опубликовано на сайте Кремля.

"Уважаемые товарищи, поздравляю с профессиональным праздником всех сотрудников и ветеранов следственных органов. Прежде всего хочу поблагодарить вас за службу Отечеству и народу России", – сказал он.

Путин отметил, что работа следователем требует особой профессиональной хватки, сильного характера и внутреннего нравственного стержня.

Он особо призвал сотрудников следственных органов продолжать расследования преступлений неонацистов, карателей и иностранных наемников против мирного населения в новых регионах РФ.

В заключение российский лидер пожелал всем сотрудникам и ветеранам следственных органов здоровья и успехов, а также счастья их родным и близким.

Ранее Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с профессиональным праздником. Он заявил, что благодаря сотрудникам отрасли сейчас в России строится широкая линейка судов – от атомных ледоколов до рыбопромысловых, транспортных, научно-исследовательских и пассажирских.