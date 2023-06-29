Путин поздравил работников судостроительной отрасли РФ с профессиональным праздником

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Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с профессиональным праздником, следует из сообщения на сайте Кремля.

"За прошедшие столетия развитие судостроения оказало большое влияние на становление России как морской державы, наращивание ее экономического, индустриального потенциала, укрепление обороноспособности", – отметил Путин.

Президент поблагодарил судостроителей за решение ключевых задач, стоящих перед государством. Благодаря сотрудникам отрасли сейчас в России строится широкая линейка судов – от атомных ледоколов до рыбопромысловых, транспортных, научно-исследовательских и пассажирских, подчеркнул российский лидер.

Путин положительно оценил роль Объединенной судостроительной корпорации в развитии отечественного гражданского и военного флота и выполнение оборонного заказа.

Ранее Путин обвинил иностранных поставщиков в судостроении в неисполнении обязательств.

Президент подчеркнул, что России необходим суверенитет по значимым технологиям в промышленности. В частности, российский лидер указал на важность развития собственных компетенций в области судостроения.

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