10:53Политика
Путин поздравил работников судостроительной отрасли РФ с профессиональным праздником
Фото: kremlin.ru
Президент РФ Владимир Путин поздравил работников и ветеранов судостроительной отрасли с профессиональным праздником, следует из сообщения на сайте Кремля.
"За прошедшие столетия развитие судостроения оказало большое влияние на становление России как морской державы, наращивание ее экономического, индустриального потенциала, укрепление обороноспособности", – отметил Путин.
Президент поблагодарил судостроителей за решение ключевых задач, стоящих перед государством. Благодаря сотрудникам отрасли сейчас в России строится широкая линейка судов – от атомных ледоколов до рыбопромысловых, транспортных, научно-исследовательских и пассажирских, подчеркнул российский лидер.
Путин положительно оценил роль Объединенной судостроительной корпорации в развитии отечественного гражданского и военного флота и выполнение оборонного заказа.
Ранее Путин обвинил иностранных поставщиков в судостроении в неисполнении обязательств.
Президент подчеркнул, что России необходим суверенитет по значимым технологиям в промышленности. В частности, российский лидер указал на важность развития собственных компетенций в области судостроения.
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