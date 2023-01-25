Песков ответил на вопрос о компьютерном оборудовании Путина

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин пользуется надежным компьютерным оборудованием с высоким уровнем информационной защиты, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Об этом сообщает "Газета.ру".

"Правильное в соответствии с уровнем безопасности", – сказал представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос.

Ранее Песков рассказал, с какого телефона Владимир Путин звонил Александре Титаренко из Запорожской области, чью открытку президент выбрал в рамках акции "Елка желаний". По его словам, телефон президенту дал адъютант.

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