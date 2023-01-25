Фото: kremlin.ru

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал перевод стрелок часов Судного дня на 10 секунд ближе к "ядерной полуночи", сообщает RT.

Он подчеркнул, что обстановка в мире, и особенно в Европе, сегодня очень тревожная. По его мнению, перспективы развития ситуации с учетом линии, которая выбрана НАТО и руководством США, пока не сулят каких-либо элементов разрядки.

Ранее сообщалось, что ученые перевели стрелки часов Судного дня на 10 секунд ближе к "ядерной полуночи". Глава американского журнала "Бюллетень ученых-атомщиков" Рейчел Бронсон объяснила, что это говорит о том, что до "точки ядерного апокалипсиса" осталось 90 секунд. Эксперты обращают внимание общественности на то, что время на символических часах сейчас "ближе всего к полуночи" за весь период их существования с 1947 года.

Такое решение было принято на фоне украинского конфликта. Специалисты считают, что конфликт, возникший между Россией и Украиной, может легко выйти из-под контроля и привести к плачевным для всего мира последствиям. Кроме того, в этот раз заявление о переводе стрелок было сделано на английском, а также на русском и украинском языках.



Стрелки часов Судного дня перевели на 10 секунд ближе к "ядерной полуночи"

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