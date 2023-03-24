США продолжают вмешиваться во внутренние дела других стран – Песков

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков обвинил США в том, что они продолжают прямо и косвенно вмешиваться во внутренние дела других стран, в том числе Белоруссии, передает РИА Новости.

По его словам, планы Вашингтона назначить в ближайшее время спецпредставителя по взаимодействию с оппозиционными силами Белоруссии – не что иное, как вмешательство во внутренние дела страны.

Ранее заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев заявил, что Россия и в дальнейшем будет добиваться отказа от практики вмешательства во внутренние дела государств. Вместе с тем политик отметил, что в этом деле Минюсту отведена особая и важная роль. Ведомство, помимо прочего, отвечает за работу с некоммерческим сектором.

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