Песков заявил о проявлениях конфронтации с РФ в стратегии Пентагона по Арктике

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В стратегии американского Пентагона по Арктике прослеживаются проявления конфронтации с Россией, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Арктика имеет для РФ стратегическое значение, подчеркнул представитель Кремля. На этом фоне взаимодействие российской стороны с Китаем может лишь укрепить там атмосферу стабильности.

"Российско-китайское сотрудничество никогда не (было. – Прим. ред.) направлено против каких-либо третьих стран или группы третьих стран, а направлено только на защиту этих стран и на повышение уровня благосостояния народов двух стран", – заявил пресс-секретарь президента.

Между тем оборонное ведомство США опубликовало обновленную стратегию по Арктике. В документе говорится, что Штаты и союзники к 2030 году намерены ввести в эксплуатацию более 250 современных многоцелевых боевых самолетов, которые будут способны выполнять операции в этом регионе.

По мнению американских военнослужащих, необходимость выработки нового стратегического подхода к Арктике среди прочего объясняется укреплением сотрудничества между КНР и Россией.