Путин поздравил Мурму с избранием на пост президента Индии

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Владимир Путин поздравил Драупади Мурму с избранием на пост президента Индии. Соответствующее заявление российского лидера появилось на сайте Кремля.

"Рассчитываю, что ваша деятельность во главе государства будет способствовать дальнейшему развитию российско-индийского политического диалога и плодотворного сотрудничества в различных сферах", – говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что Драупади Мурму выиграла президентские выборы в Индии. Она родилась 20 июня 1958 года в деревне Байдапоши. Ее родственники по мужской линии занимали руководящие должности – были сельскими старостами.

В политику Мурму пришла еще в 90-х, будучи членом партии Бхаратия джаната. В период с 2000 по 2002 год она занимала пост министра торговли и транспорта в правительстве штата Одиша. С 2002 по 2004 год работала на позиции министра по развитию рыболовства и животноводства в том же регионе.

В 2015 году Мурму была избрана губернатором Джаркханда, став первой женщиной на посту такого уровня в Индии.