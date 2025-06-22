Песков: РФ не готова перелистнуть страницу с госпереворотом на Украине

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Россия и Владимир Путин не готовы перелистнуть страницу с государственным переворотом на Украине, заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в беседе с журналистом ВГТРК Павлом Зарубиным, который опубликовал часть разговора в своем телеграм-канале.

Пресс-секретарь российского президента отметил, что госпереворот 2014 года спровоцировал все события, произошедшие на Украине после него.

"Мы должны исправить первопричины. Это относится к первопричинам", – подчеркнул Песков.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что для России приоритетом в урегулировании украинского конфликта является разрешение его глубинных причин. Дипломат подчеркнула, что для России важно получить "четкие гарантии относительно разрыва Киева с НАТО".

Кроме того, Москва добивается соблюдения основополагающих прав и свобод на Украине, вне зависимости от языка, национальности или религии, добавила Захарова.