Путин подписал закон о запрете приватизации имущества религиозного назначения

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Владимир Путин подписал закон, запрещающий приватизацию имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Соответствующий документ размещен на портале правовых актов.

Инициатива вступает в силу со дня официального опубликования, ее разработкой также занималась Русская православная церковь.

Кроме того, закон обнуляет все сделки приватизации религиозных объектов, заключенные с 14 декабря 2010 года, когда вступил в силу федеральный закон "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности".

Как пояснил один из авторов инициативы, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, данная норма не коснется жилых помещений.

Ранее Путин ввел ограничения на применение плавающей ставки по кредиту. Законопроект устанавливает привязанную сумму кредита к среднемесячной номинальной начисленной зарплате в целом по стране. Для ипотечных кредитов минимальная сумма кредита с плавающей ставкой составит 200 среднемесячных зарплат, максимальная – 1 тысячу.