22 июня, 17:54Политика
Путин подписал закон о запрете приватизации имущества религиозного назначения
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Владимир Путин подписал закон, запрещающий приватизацию имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности. Соответствующий документ размещен на портале правовых актов.
Инициатива вступает в силу со дня официального опубликования, ее разработкой также занималась Русская православная церковь.
Кроме того, закон обнуляет все сделки приватизации религиозных объектов, заключенные с 14 декабря 2010 года, когда вступил в силу федеральный закон "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности".
Как пояснил один из авторов инициативы, председатель комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов, данная норма не коснется жилых помещений.
Ранее Путин ввел ограничения на применение плавающей ставки по кредиту. Законопроект устанавливает привязанную сумму кредита к среднемесячной номинальной начисленной зарплате в целом по стране. Для ипотечных кредитов минимальная сумма кредита с плавающей ставкой составит 200 среднемесячных зарплат, максимальная – 1 тысячу.