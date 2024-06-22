Путин ввел ограничения на применение плавающей ставки по кредиту

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Владимир Путин подписал закон, который ограничивает использование плавающей ставки по кредитам. Документ был на портале правовой информации.

Законопроект устанавливает привязанную сумму кредита к среднемесячной номинальной начисленной зарплате в целом по стране. Для ипотечных кредитов минимальная сумма кредита с плавающей ставкой составит 200 среднемесячных зарплат, максимальная – 1 тысячу.

Срок кредита не должен превышать 20 лет, а ставка не может расти больше чем на треть от величины, которую она составляла на момент заключения договора, однако не более чем на четыре процентных пункта.

Согласно документу, для потребительских кредитов минимальная сумма составляет 1 тысячу среднемесячных зарплат.

Закон вступает в силу с 1 сентября этого года.

Ранее Банк России вновь сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. Такое решение 7 июня принял совет директоров Центробанка. В ЦБ подчеркнули, что текущие темпы прироста цен перестали снижаться и остаются вблизи значений первого квартала 2024 года.

