Песков заявил, что ядерный чемоданчик всегда находится с Путиным

Фото: ТАСС/Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ

Необходимые средства связи, в том числе и стратегической, всегда находятся при Владимире Путине, где бы он ни находился, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. Его слова передает "Газета.ру".

Так Песков ответил на вопрос, носил ли Путин с собой во время отдыха в тайге ядерный чемоданчик.

Представитель Кремля уточнил, что это не зависит от того, находится российский лидер на территории России или в любой другой стране мира.

Владимир Путин и глава Минобороны РФ Сергей Шойгу провели выходные в Сибири. На кадрах, опубликованных президентской пресс-службой, запечатлено, как глава государства в компании министра обороны совершил пешую прогулку по тайге, а также проехал на вездеходе. Машиной управлял сам Путин.

После этого спутники провели чаепитие за накрытым под деревьями столом, а затем Шойгу показал Путину свою мастерскую по обработке дерева.