Путин заявил о достойном уровне жизни семей как о приоритете государства

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Достойный уровень жизни российских семей является одним из стратегических приоритетов государственной политики России, заявил Владимир Путин в телеграмме участникам торжественного концерта в Кремлевском дворце, приуроченного ко Дню матери.

"Подчеркну, вопросы поддержки материнства и детства, улучшения демографической ситуации, обеспечения достойного уровня и качества жизни российских семей – в числе ключевых стратегических приоритетов. Ведь семья – это основа основ", – говорится в письме.

По его словам, личность человека и его мировоззрение, а также идеалы и ценности формируются именно в атмосфере семьи. Также он высоко оценил подобные масштабные мероприятия, как прошедший концерт.

Главными участниками праздника он назвал представителей многодетных семей из регионов России. Путин подчеркнул, что они подают замечательный пример российской молодежи своим трудом и ответственным отношением к воспитанию детей.

"Они продолжают вековые традиций родительского служения, которыми всегда, испокон веков славилась Россия", – заключил российский лидер.

Ранее сообщалось, что в День матери в сети кинотеатров "Москино" организуют бесплатные кинопоказы. Зрители смогут увидеть советские фильмы "Будьте моим мужем" и "Мама вышла замуж". Для посещения показов необходимо пройти предварительную регистрацию.



Сеть кинотеатров "Москино" проведет специальную акцию в День матери