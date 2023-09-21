В Кремле заявили, что дата прямой линии с Путиным пока не определена

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На сегодняшний день нет точной даты проведения прямой линии с Владимиром Путиным, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Журналисты спросили пресс-секретаря президента РФ, может ли он назвать сроки проведения традиционного мероприятия, в рамках которого глава государства отвечает на волнующие россиян вопросы.

"Нет, пока нет. Мы ожидаем, что до конца года некий формат будет", – ответил он.

Ранее стало известно, что уровень доверия граждан России Путину составляет 77,2%. Об этом свидетельствуют данные Всероссийского центра изучения общественного мнения.

Опрос был проведен с 14 по 20 августа. Участниками опроса стали 1,6 тысячи россиян старше 18 лет.

В свою очередь, деятельность российского правительства одобрили 48,9%. Кроме того, работу председателя кабмина Михаила Мишустина положительно оценили 50,4% респондентов.



Песков объяснил высокий уровень доверия россиян к Путину