Заявления Киева о российских судах в Черном море представляют угрозу – Песков

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Россия вырабатывает рекомендации, чтобы минимизировать опасность для гражданских судов в Черном море после заявлений министерства обороны Украины по морским судам, сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Непредсказуемые действия и, более того, причастность киевского режима к террористическим актам, безусловно, потенциально создают угрозу в этой области, потому что абсолютно непредсказуем киевский режим, не гнушается ничем", – сказал представитель Кремля.

Комментируя риски для экспорта российской нефти и других товаров по Черному морю, Песков отметил, что ситуация требует глубокого анализа специальными ведомствами. Он отметил, что только после этого можно будет делать выводы и формулировать рекомендации.

Ранее Минобороны Украины сообщило, что Киев начнет рассматривать суда, плывущие в акватории Черного моря в направлении российских морских портов, как перевозящие военные грузы. Предупреждение начнет действовать с 00:00 21 июля. В ведомстве заявили, что суда будут рассматриваться со всеми соответствующими рисками.

Похожее заявление Минобороны РФ выпустило днем ранее. Согласно ему, с 20 июля все суда, следующие в акватории Черного моря в украинские порты, будут рассматриваться как потенциальные перевозчики военных грузов. В российском оборонном ведомстве уточнили, что страны, чьи флаги будут установлены, будут признаваться РФ вовлеченными в конфликт на стороне Киева.

Позже официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что подобное предупреждение от Минобороны связано с прекращением действия черноморской инициативы.