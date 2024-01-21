Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с днем инженерных войск РФ

Фото: Агентство ''Москва''/Кирилл Зыков

Министр обороны России Сергей Шойгу поздравил военнослужащих и ветеранов с Днем инженерных войск. Слова министра приводятся в телеграм-канале Минобороны РФ.

"На протяжении своей истории личный состав войск с честью выполняет служебный долг, вносит весомый вклад в укрепление обороноспособности нашей страны, способствует достижению побед на полях сражений", – отметил Шойгу.

Он добавил, что в ходе спецоперации на Украине военнослужащие инженерных войск проявляют самоотверженность и мужество, решая ответственные задачи по организации переправ через водные преграды, разминированию и восстановлению различных объектов.

Сергей Шойгу поблагодарил солдат за преданную службу, пожелал им крепкого здоровья и благополучия.

Ранее Владимир Путин поздравил командование и личный состав 55-й отдельной мотострелковой бригады (горной), 40-го инженерно-саперного полка, а также 10-го полка радиационной, химической и биологической защиты по случаю присвоения почетных наименований "гвардейские".

Президент отметил, что умелые и решительные действия личного состава полка в ходе специальной военной операции являются образцом выполнения воинского долга, храбрости, самоотверженности и высокого профессионализма.

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