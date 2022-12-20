Путин проведет расширенное заседание коллегии МО РФ 21 декабря

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин проведет расширенное заседание коллегии министерства обороны России в среду, 21 декабря. Об этом сообщает пресс-служба Кремля.

Заседание пройдет в Национальном центре управления обороной.

Отмечается, что Путин подведет итоги деятельности ВС РФ в 2022 году. Кроме того, участникам заседания поставят новые задачи на 2023 год.

В заседании примут участие командования военных округов, видов и родов войск Вооруженных сил РФ, руководители центральных органов военного управления и представители федеральных органов исполнительной власти. К мероприятию в режиме видео-конференц-связи подключатся около 15 тысяч должностных лиц ВС РФ.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу выступит с основным докладом о ходе спецоперации, поступившем в 2022 году количестве вооружения и военной техники, строительстве инфраструктуры. Кроме того, он затронет тему международной деятельности и социальной защищенности военных.

Ранее Путин вручил награды главам новых регионов РФ "За выдающиеся заслуги по защите прав и свобод гражданского населения от агрессии украинских националистов".

Так, врио глав ДНР и ЛНР Денис Пушилин и Леонид Пасечник получили ордена "За заслуги перед Отечеством" I степени. Награды III степени вручили врио губернаторов Запорожской и Херсонской области Евгению Балицкому и Владимиру Сальдо.



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