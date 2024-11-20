Песков заявил об отсутствии решений о создании нового федерального округа в РФ

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Никаких решений о создании нового федерального округа в России не принималось, сообщил РИА Новости пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По словам представителя Кремля, в условиях продолжающейся спецоперации новые регионы нуждаются в специальном обращении в ручном режиме. Политик добавил, что этим постоянно занимаются и федеральные органы власти, и руководство самих регионов.

"Пока для этих регионов нужен специальный режим", – пояснил Песков.

В июне губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что Симферополь может стать столицей нового федерального округа, в который войдут Донбасс, Новороссия и Крым. По его словам, это улучшит взаимодействие с федеральным центром. Губернатор уточнил, что сроки принятия решения зависят от Владимира Путина.