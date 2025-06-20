Уровень доверия опрошенных россиян к Путину достиг 81%

Фото: kremlin.ru

Уровень доверия россиян к Владимиру Путину составляет 81%. Об этом свидетельствуют результаты опроса, который был проведен фондом "Общественное мнение" (ФОМ) 13–15 июня.

Участие в нем приняли 1,5 тысячи россиян. При этом 82% респондентов сочли, что Путин хорошо выполняет свои задачи на посту президента РФ. Работу правительства положительно оценили 57% опрошенных. За последнюю неделю эти показатели никак не изменились, уточнили в ФОМ.

Кроме того, 58% россиян хорошо отозвались о работе главы кабмина Михаила Мишустина (на 2% меньше, чем ранее). Уровень поддержки партии "Единая Россия" вырос на 1%, до 46%. Поддержка других партий осталась на том же уровне: КПРФ – 8%, ЛДПР – 10%, "Справедливая Россия – За правду" – 3%, "Новые люди" – 3%.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков обращал внимание, что Путин является не менее уникальным президентом, чем лидер США Дональд Трамп. Представитель Кремля напомнил, что российский лидер находится у власти 25 лет, а уровень его поддержки со стороны населения "беспрецедентно зашкаливает".

