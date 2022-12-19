Песков ответил на слова главкома ВСУ о возможной совместной операции с Белоруссией

Фото: kremlin.ru

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что главнокомандующему ВСУ, генералу Валерию Залужному нужно отдохнуть. Так он отреагировал на слова украинского главкома о том, что Россия и Белоруссия готовят совместную спецоперацию.

"Как зовут генерала? Ему надо отдыхать. Переработал", – передает РИА Новости его ответ.

Ранее Песков опроверг сообщения о планах Владимира Путина обсудить с президентом Белоруссии Александром Лукашенко участие Минска в спецоперации на Украине. По его словам, главы государств встретились, чтобы обсудить новые цели и задачи союзной группировки в нынешних реалиях.

Пресс-секретарь российского президента также рассказал, что Белоруссия все еще является для российской стороны союзником номером один. Кроме того, Песков подчеркнул, что никто из политиков не будет принуждать страны к интеграции. Все решения происходят из государственных интересов.

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