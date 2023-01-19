Путин выразил соболезнования родным и близким журналистки Бэллы Курковой

Фото: kremlin.ru

Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким советской и российской журналистки Бэллы Курковой. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Президент Путин направил телеграмму соболезнований в связи с кончиной Бэллы Курковой", – цитирует представителя Кремля РИА Новости.

Журналистка скончалась в больнице Санкт-Петербурга после тяжелой болезни. Ей было 87 лет.

Похороны и прощание с Курковой состоятся в субботу, 21 января. Точных данных о месте и времени пока что нет.

Куркова родилась 25 декабря 1935 года в Брянске. Она окончила факультет журналистики Ленинградского университета. Начала свою деятельность как корреспондент детской газеты "Ленинские искры". Впоследствии перешла на ТВ, работала ведущей передачи ЛенТВ "Пятое колесо". Некоторую часть своей профессиональной карьеры она посвятила ВГТРК.

В 2021 году журналистка была удостоена ордена "За заслуги перед Отечеством" III степени. Куркову наградили за большой вклад в развитие средств массовой информации и многолетнюю плодотворную деятельность.

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