Путин заявил о важности расширения онлайн-услуг для населения

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Владимир Путин заявил, что властям России необходимо расширять работу по предоставлению онлайн-услуг населению, в том числе в области здравоохранения. Об этом сообщает ТАСС.

"Хотел бы обратить внимание на то, что при всем огромном комплексе вопросов, которые нам приходится решать, в том числе в условиях известных ограничений, <...> все-таки есть вещи, которыми мы давно занимаемся и которые точно можем решать, несмотря ни на какие ограничения, самостоятельно", – указал глава государства.

По словам президента России, в области здравоохранения только 20% опрошенных пациентов могут записаться на прием в режиме онлайн. При этом дистанционное оформление рецептов на лекарства допускается только в Москве и ряде задействованных в эксперименте регионов.

В июле мэр Москвы Сергей Собянин заявил о переводе в онлайн-формат оформления заявок для получения социальных услуг на дому. При этом возможность подать документы в бумажном виде сохранится.

